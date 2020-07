Sicilia: a Palermo arriva il biglietto integrato treno, tram e bus. Iniziativa finanziata dalla Regione, realizzata con Trenitalia, Amat e Comune

(FERPRESS) – Palermo, 3 LUG – Basterà un unico ticket giornaliero per viaggiare a Palermo su treni, bus e tram. L’iniziativa, denominata “Biglietto integrato”, è della Regione Siciliana che l’ha realizzata in collaborazione con Trenitalia, Amat e amministrazione comunale del capoluogo dell’Isola. A breve verrà estesa anche a Catania e Messina. Mira essenzialmente a facilitare gli spostamenti, attraverso i mezzi pubblici, di cittadini e turisti che così potranno usufruire di più servizi evitando di acquistare diversi tagliandi.

