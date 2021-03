Sicilia: Musumeci illustra le priorità dell’Isola al ministro Carfagna. Servono poche ma importanti infrastrutture

(FERPRESS) – Palermo, 19 MAR – Ristori immediati agli operatori economici, accelerazione sull’attivazione delle Zes, sostegno alle aree interne, infrastrutture. Sono i punti discussi ieri pomeriggio, durante un incontro in videoconferenza tra il ministro per il Sud, Mara Carfagna e il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, assieme al vicepresidente e assessore all’Economia, Gaetano Armao e al dirigente generale del dipartimento della Programmazione, Federico Lasco.

