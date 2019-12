Sicilia: Governo approva proposta integrata su Zone economiche speciali

(FERPRESS) – Palermo, 20 DIC – “Ancora un passo avanti per la definitiva istituzione delle due Zone economiche speciali siciliane. Il governo regionale ha infatti approvato la proposta integrativa al Piano di sviluppo strategico delle Zes, attribuendo agli enti locali, risultati idonei, la superficie non ancora assegnata dopo la prima identificazione e delimitazione”. Lo annuncia il presidente della Regione Nello Musumeci.

