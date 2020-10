Sicilia: Falcone, dal Governo Musumeci 2,5 mln per ripristino strada provinciale 41 fra Centuripe e la Stazione Mandarano

(FERPRESS) – Palermo, 7 OTT – “Abbiamo formalizzato il decreto da ben due milioni e 500 mila euro per finanziare il ripristino della strada provinciale 41 fra Centuripe e la Stazione Mandarano, in provincia di Enna. Una delle tante strade periferiche che da anni versano in stato di abbandono a causa della riforma incompiuta delle ex Province, con grave pregiudizio per i cittadini che ne fruiscono per raggiungere le aree interne della Sicilia. Oggi il Governo Musumeci mette in moto l’iter per affidare i lavori di risanamento di una frana lungo la Sp 41 presente da almeno cinque anni, raccogliendo il grido d’aiuto della comunità di Centuripe e dei centri vicini”.

