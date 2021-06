Si rinnovano le officine FFS Cargo di Chiasso. Investiti 15 mln di franchi

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – Nel corso dei prossimi anni le officine di FFS Cargo situate a Chiasso vivranno un importante sviluppo. Nel 2020 si è concluso il risanamento del tetto dell’officina locomotive; entro il 2023 è invece prevista la ricostruzione completa dello stabile di manutenzione e l’installazione di un tornio in fossa. L’investimento complessivo ammonta a 15 milioni di franchi.

