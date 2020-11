Porto di Trieste: si arricchisce il network intermodale europeo con il nuovo servizio ferroviario per Norimberga

(FERPRESS) – Trieste, 5 NOV – Si arricchisce il network intermodale del porto di Trieste. Al via il 5 Novembre la prima circolazione del nuovo servizio ferroviario che collegherà lo scalo giuliano con l’hub di Norimberga, situato a nord della Baviera. Inizialmente la frequenza sarà settimanale, per poi arrivare entro il 2021, a due servizi a settimana.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it