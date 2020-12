Shipping,Forwarding & Logistics meets Industry torna in live streaming il 4-5 marzo 2021

(FERPRESS) – Milano, 30 DIC – Dopo il successo della quarta edizione, SHIPPING, FORWARDING&LOGISTICS meet INDUSTRY torna a proporre il confronto tra gli stakeholders sulla direzione da dare allo sviluppo del sistema logistico, portuale e produttivo italiano perché possa contribuire al recupero della crescita del sistema economico e sociale.

Questa speciale V^ edizione andrà in onda il 4 e 5 marzo in LIVE STREAMING a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con un format che permetterà di valorizzare i contributi dei relatori in presenza e da remoto, ricco di contenuti multimediali creati ad hoc per l’evento.

DUE GIORNATE di SESSIONI trasversali e verticali, che tratteranno temi di interesse generale e per i settori merceologici.

