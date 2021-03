Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry: Cascetta, in corso 7a rivoluzione dei trasporti. Serve politica industriale della logistica

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – “La crisi del Covid ci ha fatti entrare in una fase di ‘grande incertezza’, nessuno è in grado di fare previsioni attendibili su quanto avverrà nel futuro. E’ in corso, comunque, la settima rivoluzione dei trasporti, che vedrà lo sviluppo dei veicoli autonomi e interconnessi, la decarbonizzazione dei trasporti e una profonda trasformazine nei servizi con lo sviluppo delle funzioni digitali. Anche il mondo della logistica è in profonda trasformazione, l’e commerce nella fase di pandemia ha raggiunto l’8%, ma prevedibilmente continuerà a crescere”.

Sono alcune delle considerazioni svolte da Ennio Cascetta, oggi presidente del Cluster Trasporti Italia, ma con un ruolo di protagonista da anni svolto con molteplici incarichi nel settore.

L’analisi di Cascetta è partita prendendo in esame l’andamento dell’economia italiana negli ultimi dieci anni: una crescita del PIL complessivamente pari al + 2,4%, ma contro una media dei Paesi UE superiore al 17%, oltre 15 punti in più. Cascetta ha sottolineato che la crescita “piatta” dell’economia è frutto di una sorta di bilanciamento dei fenomeni: al crollo degli investimenti e dei consumi si è contrapposta la crescita dinamica sia dell’export che dell’import; un’economia internazionalizzata – quindi – che ha consentito di contrastare le tendenze recessive, ma fortemente legata alla dimensione “intra-regionale”: il 62,3% dei traffici si dirige verso i paesi UE, il 72% verso paesi sistemati in un raggio di 2.000 chilometri, solo l’1,5% verso la Cina, mentre verso gli Stati Uniti la percentuale raggiunge il 5,9%.

Per Cascetta, è essenziale migliorare la capacità di movimentare le merci sia attraverso i valichi che attrvaerso i porti, che si dividono ognuno quasi a metà (209 milioni di tonnellate ai valichi, 259 nei porti) l’intero flusso degli scambi con l’estero. Nonostante l’importanza del ruolo economico svolto dalla logistica (una crescita, in media, dieci volte superiore al PIL nazionale), rimangono – secondo Cascetta – le debolezze strutturali di inefficienza del settore, che determinano un costo della “bolletta logistica”, difficile da stimare ma che si può far ascendere a 11-12 miliardi di euro (ad esempio, ogni giorno al Brennero si sprecano per i ritardi centinaia di milioni di euro). Un altro fattore di debolezza della logistica italiana è che – in realtà – è in gran parte in mani straniere, e le restanti imprese italiane – ad esempio, nel settore dell’autotrasporto – sono ancora troppo numerose e di piccole dimensioni (poco più di 5 persone impiegate in media).

La crisi Covid – ha sottolineato ancora Cascetta – ha aggravato inevitabilmente i fenomeni: il crollo del PIL è stato pari al – 8,8% nel 2020, ma la flessione ha colpito più duramente proprio i settori più forti, cioè l’import (- 12,8%) e l’export (- 9,7%); per puntare ad una ripresa, è fondamentale non solo il ruolo del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma la definizione di una politica industriale della logistica, che inserisca la realizzazione delle varie opere infrastrutturali, ma anche lo sviluppo delle reti e delle funzioni digitali, dentro una cornice strategica ben definita, con indicazione delle priorità, ma anche con la necessaria flessibilità degli interventi per tener conto della rapidità dei fenomeni di cambiamento degli scenari.

Pubblicato da AD il: 8/3/2021 h 12:44 - Riproduzione riservata