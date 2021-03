Shipping, Forwarding&Logistics meet industry:Legnani (FerCargo), mobilità intelligente per rivoluzionare trasporto ferroviario merci

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – Il Presidente di FerCargo, Luigi Legnani, è intervenuto allo Shipping, Forwarding&Logistics meet industry 2021 proponendo la riflessione dell’applicazione dell’approccio M.a.a.S. (Mobility as a Service) al settore logistico ferroviario. Il modello M.a.a.S., adottato già da qualche anno per la mobilità delle persone, consiste, a fronte di un abbonamento, di poter usufruire in modo illimitato di un insieme di servizi – in una logica di “all in one” – solitamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma integrata e digitale.

La capacità del sistema logistico di offrire al sistema produttivo un service utile in termini di efficienza, flessibilità e sostenibilità presuppone una scelta strategica orientata alla integrazione delle diverse componenti della catena logistica in un sistema supportato da una digitalizzazione dei processi gestionali. In questo contesto, sarà molto importante il ruolo dell’integratore di sistema.

Lo sviluppo del concetto di “integrazione” nel settore logistico ferroviario delle merci non può però prescindere da una pianificazione del servizio, in un contesto a scala europea; da un’attenzione agli interventi complementari ai progetti di potenziamento della rete ferroviaria (un esempio tra tutti, lo sviluppo del primo ed ultimo miglio) e dalla, ormai imprescindibile, revisione e semplificazione del quadro normativo di riferimento.

