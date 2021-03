Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry: Paita, la partita dell’Italia in Europa per reti TEN, Recovery Plan e tassazione porti

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – “L’Italia è attesa da alcuni importanti appuntamenti: la discussione sul disegno delle nuove reti TEN, sui fondi del Recovery Plan, ma anche sulla tassazione delle nostre Autorià portuali. L’ampliamento della nuova maggioranza e l’autorevolezza del nuovo governo potranno contribuire a dare maggior forza alle ragioni italiane.” E’ quanto ha sottolineato Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, nel suo intervento al webinar di Shipping, Forwarding&Logistics Meet Industry 2021.

