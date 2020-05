Shift2Rail: 43 proposte per un valore totale di 185,8 mln al suo invito a presentare proposte per il 2020

(FERPRESS) – Roma, 29 MAG – In risposta al suo invito a presentare proposte per il 2020, l’impresa comune Shift2Rail ha ricevuto 43 proposte per un valore totale di 185,8 milioni di euro e una richiesta di finanziamento di 113,3 milioni di euro (quasi il 50% in più rispetto ai finanziamenti disponibili).

Di queste, 8 proposte sono state presentate nell’ambito dell’invito a presentare proposte, mentre 35 proposte sono state presentate nell’ambito degli inviti aperti, con una richiesta di finanziamento quasi 3 volte il bilancio disponibile.

Con questo invito a presentare proposte e in soli 4 anni, Shift2Rail avrà investito in attività di ricerca e innovazione per un totale di 770,2 milioni di euro (compresi i progetti Lighthouse).

Il programma Shift2Rail sta consolidando la sua posizione per far avanzare il settore ferroviario, verso un’importante trasformazione del sistema per contribuire alla mobilità e ai trasporti digitali più sostenibili e digitali per merci e passeggeri.

Il presente invito a presentare proposte è speciale per due motivi: in primo luogo, i progetti avviati nell’ambito del presente invito funzioneranno in un contesto senza precedenti, contribuendo ad aiutare l’Europa nella sua ripresa dalla crisi del Coronavirus; in secondo luogo, i progetti selezionati si baseranno sui risultati già raggiunti, nella maggior parte dei casi, per dimostrare l’impatto del mercato e passare agli ambiziosi obiettivi di ricerca e sviluppo del prossimo programma.

Commentando i risultati di partecipazione dell’invito a presentare proposte 2020, il direttore esecutivo di Shift2Rail, Carlo Borghini, ha osservato: “Nonostante la situazione critica in cui ci troviamo, un numero così promettente di proposte dimostra l’impegno e la capacità del settore ferroviario di affrontare nuove sfide con resilienza . La ricerca e l’innovazione nel settore ferroviario svolgono un ruolo importante nella ripresa dell’Europa e Shift2Rail insieme ai suoi membri e partner è pronto a fornire. ”

Shift2Rail, insieme a un rinnovato pool di esperti indipendenti altamente qualificati, avvierà ora la valutazione delle proposte. I risultati dovrebbero essere annunciati entro la fine di luglio. Le azioni di R&I relative al presente invito dovrebbero iniziare durante l’ultimo trimestre del 2020.

[/dc]

Pubblicato da COM il: 29/5/2020 h 12:39 - Riproduzione riservata