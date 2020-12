SHARE NOW ringrazia Roma Capitale: stop al canone annuale previsto per le società di car sharing.

(FERPRESS) – Roma, 28 DIC – SHARE NOW accoglie con estremo piacere ed apprezzamento l’approvazione della Deliberazione della Giunta Comunale con cui Roma Capitale azzera il canone previsto per gli operatori del car sharing non solo per l’anno 2020, ma anche per il futuro. Roma è infatti la prima città in Italia ad aver deciso di percorre questa strada, in linea con la tendenza europea, dimostrando così la forte volontà di supportare gli operatori di car sharing a flusso libero come SHARE NOW, che opera in città da marzo 2014.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/12/2020 h 09:22 - Riproduzione riservata