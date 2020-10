SHARE NOW ringrazia Comune di Torino per il sostegno dimostrato verso le società di car sharing operanti in città

(FERPRESS) – Torino, 30 SET – SHARE NOW accoglie con grande apprezzamento la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Comunale numero 01857/006 avente come oggetto l’implementazione di alcune misure connesse all’emergenza Covid-19, a sostegno dei servizi di car sharing a flusso libero operanti nella città di Torino.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/9/2020 h 13:30 - Riproduzione riservata