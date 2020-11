Share now mantiene a disposizione dei 700.000 clienti italiani il 100% della flotta di Milano, Roma e Torino

(FERPRESS) – Milano, 17 NOV – L’emergenza in atto dovuta alla seconda ondata di Coronavirus sta avendo un forte impatto sulle città. Il car sharing a flusso libero offerto da SHARE NOW resta tutt’oggi attivo nella sua totalità. Il servizio, infatti, continua ad essere operativo 24/7, mantenendo a disposizione dei 700.000 clienti italiani il 100% della flotta di Milano, Roma e Torino.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it