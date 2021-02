Settore portuale necessita di una semplificazione immediata. Da Assoporti sostegno alla Proposte di Legge Paita e Nobili

(FERPRESS) – Roma, 19 FEB – L’Associazione dei Porti Italiani sostiene la proposta di Legge presentata lo scorso 30 novembre dall’On.Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, per la semplificazione delle procedure nei porti. Nella Proposta di Legge, si modificano gli articoli della Legge di riordino della materia portuale che riguardano le modalità di approvazione del Piano Regolatore, il dragaggio e le procedure di appalto.

