Settimana Europea della Mobilità: Jojob, fondamentale investire nell’analisi dei nuovi bisogni di mobilità

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – Migliorare la mobilità delle grandi metropoli europee in chiave sostenibile, mantenendo cittadini e lavoratori protetti e sicuri. Con questo obiettivo si svolgerà anche nel 2021 la Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre) che, istituita nel 2001, festeggia ora 20 anni.

Lanciata con il claim “Muoviti sostenibile…e in salute” quella del 2021 è un’edizione ovviamente particolare in cui la crisi sanitaria si intreccia profondamente a città cambiate nelle abitudini e negli stili di vita. Ad aderire alla settimana è anche Jojob, società benefit che da 10 anni lavora nel settore dell’efficientamento della mobilità casa-lavoro dei dipendenti delle aziende italiane promuovendo il carpooling aziendale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

