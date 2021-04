SETA: sui bus di Carpi e Sassuolo si paga a bordo con carta di credito contactless grazie a tecnologia Aep

(FERPRESS) – Da aprile sui bus SETA delle linee urbane di Carpi e Sassuolo è possibile pagare la corsa semplice a bordo utilizzando la carta di credito contactless, anche in versione virtualizzata su smartphone o smartwatch, senza costi aggiuntivi e senza registrarsi preventivamente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it