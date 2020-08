Seta: pubblicata l’edizione aggiornata al 2020 della propria Carta dei Servizi

(FERPRESS) – Modena, 6 AGO – SETA ha pubblicato l’edizione aggiornata al 2020 della propria Carta dei Servizi, il documento di riferimento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma erogato dall’azienda nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it