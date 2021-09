Seta: nominato il nuovo CdA. Confermati Nicolini presidente, Patrizi AD e Gualtieri consigliere

(FERPRESS) – Modena, 22 SET – L’assemblea dei soci di SETA, società che eroga il servizio di trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, si è riunita in videoconferenza ed ha proceduto al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione. L’attuale organo amministrativo dell’azienda ha infatti concluso il suo mandato triennale nello scorso mese di luglio, con l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2020. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di SETA resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023, ed è composto – come previsto dallo Statuto societario – da 5 membri: 3 nominativi sono stati indicati dai soci pubblici, gli altri 2 dal socio privato Herm Srl.

