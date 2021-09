SETA: da domani su tutte le reti urbane il biglietto si paga anche con carte di credito contactless

(FERPRESS) – Modena, 30 SET – Da domani, venerdì 1 ottobre, su tutte le reti urbane SETA sarà possibile pagare la corsa semplice a bordo dei bus utilizzando carte di credito contactless, anche in versione virtualizzata su smartphone o smartwatch, senza costi aggiuntivi e senza registrarsi preventivamente: la nuova modalità di pagamento – che si aggiunge ed integra quelle già normalmente disponibili – è stata attivata in via sperimentale durante il periodo estivo ed ora viene estesa strutturalmente. Viaggiare in autobus diventa quindi più semplice, comodo e sicuro grazie ai nuovi validatori elettronici posizionati su tutti i mezzi SETA in servizio sulle reti urbane di Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Carpi e Sassuolo.

