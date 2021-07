Seta: approvato il bilancio 2020. Consuntivo è in sostanziale pareggio

(FERPRESS) – Modena, 20 LUG – L’assemblea dei soci di Seta – l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza – si è riunita oggi in videoconferenza ed ha approvato all’unanimità la proposta di bilancio per l’esercizio 2020 formulata dal Consiglio di Amministrazione.

