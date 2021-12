Servizio pubblico Bolzano: dal 15 dicembre il 55% dei servizi sarà assegnato

(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – I nuovi vincitori del bando del trasporto extraurbano prenderanno in consegna i servizi di trasporto pubblico a partire dal 12 dicembre. A partire dal 12 dicembre i servizi di linea di altri quattro lotti verranno aggiudicati ai nuovi vincitori del bando del trasporto extraurbano. Si tratta del lotto due (Val d’Ega), cinque (Wipptal), nove (Valle Aurina – Brunico) e del lotto dieci (Alta Pusteria).

