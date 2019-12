In servizio commerciale la prima linea della Danimarca dotata di ERTMS marcato Alstom

(FERPRESS) – Roma, 20 DIC – La Early Deployment Line North che va da Roskilde a Köge nella Danimarca orientale è stata aperta per il servizio commerciale all’inizio di questa settimana. È la prima linea in Danimarca dotata di binario ERTMS, soluzioni di segnalazione a bordo e completamente integrata con il sistema di gestione del traffico di Alstom. La linea è lunga poco più di 20 km e la flotta che opera sulla linea è composta da 12 treni, di proprietà di DSB.

