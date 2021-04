Serpagli (CePIM SpA) designato nella commissione Via della Seta di CONFETRA

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – Durante la seduta del Consiglio Direttivo UIR dello scorso 24 marzo è stato designato quale rappresentante UIR, in senso alla Commissione Via della Seta CONFETRA, Gianpaolo Serpagli, Presidente di CePIM SpA – Interporto di Parma.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it