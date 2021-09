Sei mesi di Mims. Un bilancio di sintesi dei primi sei mesi di attività

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – Dall’accelerazione degli investimenti alla messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, passando per il disegno e l’attuazione del Pnrr. E ancora, la sostenibilità al centro delle nuove infrastrutture e della mobilità, la gestione delle criticità, l’innovazione organizzativa, il DL Infrastrutture.

Sono alcune delle attività portate avanti nei primi sei mesi di lavoro, a partire dalla trasformazione da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it