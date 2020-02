SEGULA Technologies rafforza la sua presenza nel settore ferroviario con un nuovo centro di eccellenza a Chemnitz

(FERPRESS) – Roma, 20 FEB – SEGULA Technologies, gruppo ingegneristico globale con sede a Nanterre (Parigi) e 140 filiali in più di 30 paesi, ha aperto un nuovo centro di competenza per lo sviluppo di veicoli ferroviari a Chemnitz, in Germania, al fine di supportare in modo ottimale i clienti nella regione. Con competenze specifiche di sviluppo funzionale nel settore dell’impiantistica elettrica e dei sistemi di controllo dei veicoli, nonché nella progettazione meccanica, a Chemnitz un team locale composto di circa 20 persone offre servizi completi sia per nuovi progetti che per iniziative di modernizzazione ad aziende manifatturiere, operatori ferroviari e realtà di peso del mercato ferroviario.

Pubblicato da COM il: 20/2/2020 h 12:28 - Riproduzione riservata