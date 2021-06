SEAS annuncia apertura nuova base di manutenzione aeronautica a Torino

(FERPRESS) – Torino, 16 GIU – SEAS, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha annunciato la prossima apertura della nuova base operativa all’Aeroporto di Torino Caselle.

La decisione è contestuale all’annuncio della creazione della nuova base Ryanair nello scalo torinese dal 1° novembre 2021. A partire dalla stessa data, infatti, SEAS garantirà i servizi di manutenzione agli aeromobili basati a Caselle e tutti quelli con la livrea del vettore irlandese che vi faranno scalo.

