SEA: Milano Linate ottiene riconoscimento su sicurezza aeroportuale da ENAC

(FERPRESS) – Milano, 13 SET – L’aeroporto di Milano Linate, ha ottenuto un importante riconoscimento in materia di sicurezza aeroportuale da parte di Enac per l’avvenuto aggiornamento del Manuale di Aeroporto e delle procedure in esso contenute.

Milano Linate, diventa così il primo aeroporto in Italia ad implementare ed integrare all’interno dei propri processi il nuovo Regolamento delegato (EU) 2020/2148, dimostrando una completa rispondenza ai nuovi requisiti e allineando di fatto tutti i propri processi alla più aggiornata definizione degli standard di sicurezza previsti per il settore aeroportuale.

Pubblicato da COM il: 13/9/2021 h 12:36 - Riproduzione riservata