Scuderia START: un successo a IBE Driving Experience. Primo step del progetto che seleziona 45 autisti

(FERPRESS) – Rimini, 4 OTT – Si è chiusa ad IBE Driving Experience la prima fase del progetto Scuderia Start, che l’azienda del trasporto pubblico romagnolo ha avviato per selezionare 45 autisti da integrare nell’organico entro i primi mesi del 2022.

A Misano World Circuit una sessantina di candidati hanno ascoltato la proposta, vissuto due giornate a contatto con il ‘pianeta tpl’ e preso contatto con il possibile nuovo lavoro. Le richieste di iscrizione sono ancora possibili.

