Scozia: i primi autobus a due piani al mondo a idrogeno iniziano a circolare oggi ad Aberdeen

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN – La prima flotta al mondo di autobus a due piani a idrogeno è stata ufficialmente lanciata oggi ad Aberdeen. Gestiti da First Bus, uno dei maggiori operatori di autobus scozzesi, in un progetto guidato dall’Aberdeen City Council, gli autobus a idrogeno rappresentano un importante passo avanti nella riduzione del cambiamento climatico, poiché le città di tutto il mondo testimoniano fino a che punto è arrivata l’innovazione nel settore dei trasporti.

La flotta a emissioni zero emette nient’altro che acqua dai suoi scarichi poiché il carburante è composto solo da vento e acqua. Inoltre, sono in atto piani per Aberdeen per produrre il proprio idrogeno per alimentare gli autobus, rendendolo una fonte di energia ancora più verde per la comunità locale.

L’avvio del primo degli autobus a emissioni zero sulle loro rotte di servizio sottolinea anche il ruolo della città come capitale energetica d’Europa e mostra il suo impegno per la transizione dell’energia verde da petrolio e gas come parte della Net Zero Vision della città.

I nuovi autobus a due piani da 60 posti sono destinati a trasformare l’aria della città di granito risparmiando un chilogrammo di CO2 per ogni chilometro che percorrono. Gli autobus affronteranno anche qualcosa di più dell’inquinamento atmosferico, poiché sono praticamente silenziosi durante la circolazione, contribuendo a creare strade più tranquille e tranquille.

Sebbene i prototipi di autobus a idrogeno siano stati progettati e utilizzati in precedenza, mentre l’industria dei trasporti esplora come può utilizzare l’elemento più abbondante dell’universo, questi autobus a due piani sono i primi del loro genere ad entrare in funzione e accogliere i clienti a bordo.

Andrew Jarvis, amministratore delegato di First Bus, ha dichiarato: “La giornata di oggi segna una pietra miliare significativa nel nostro settore e nel modo in cui le persone scelgono di viaggiare. La Scozia ospiterà la COP26 entro la fine dell’anno ed è fantastico sapere che un esempio lampante di ciò che può essere ottenuto con la nuova tecnologia, dato che accogliamo leader da tutto il mondo. First Bus serve migliaia di clienti ad Aberdeen e sappiamo che molti dei nostri clienti prendono l’autobus perché hanno a cuore il nostro pianeta e riducono la loro impronta di carbonio. Siamo entusiasti di poter ora offrire loro un modo ancora più verde e silenzioso di spostarsi in città “.

L’idrogeno giocherà un ruolo significativo nel futuro dell’industria degli autobus, poiché offre una soluzione di carburante estremamente efficiente, con una vasta gamma. Gli autobus all’avanguardia impiegano anche meno di 10 minuti per fare rifornimento completo.

I veicoli saranno utilizzati principalmente sul servizio 19 (da Peterculter a Tillydrone) insieme ad altri servizi ed è in parte finanziato dal progetto JIVE dell’Unione europea, che mira a favorire la commercializzazione degli autobus a idrogeno attraverso appalti congiunti tra città. Le città che seguiranno le orme di Aberdeen includono Londra e Birmingham, con Dundee, Brighton e Hove come partner principali in JIVE2.

Il nuovo progetto da 8,3 milioni di sterline è stato finanziato dal consiglio comunale di Aberdeen, dal governo scozzese e dall’Unione europea (FCH JU), con un investimento di circa 500.000 sterline per veicolo.

La prima stazione di produzione di idrogeno e rifornimento di autobus del Regno Unito è stata aperta ad Aberdeen nel 2015 come parte di un progetto dimostrativo di 19 milioni di sterline sul trasporto verde. Il progetto guidato dal Comune di Aberdeen ha testato i vantaggi economici e ambientali delle tecnologie di trasporto dell’idrogeno e mira a guidare lo sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno.

28/1/2021