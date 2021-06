Sciopero personale ENAV: Labigi (UN.I.C.A.), certificato scollamento tra lavoratori e management

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – “I dati di adesione allo sciopero odierno certificano il totale scollamento tra i lavoratori e il management di ENAV. Le percentuali di adesione nelle sale operative testimoniano la preoccupazione dei lavoratori per il futuro assetto nella fornitura dei Servizi del Traffico Aereo e per l’immobilismo aziendale riguardo alla politica degli organici. Perseverando con questo comportamento riteniamo che nel prossimo futuro ENAV non sarà in grado di intercettare e gestire, come fatto in passato, la ripresa del traffico con tutto ciò che ne conseguirebbe per il sistema Paese”. Questa la dichiarazione di Gianluca Labigi Coordinatore Nazionale di UN.I.C.A. commentando i dati di adesione che stanno man mano arrivando dalle sale operative che hanno fatto registrare il 100% nelle torri di controllo di Catania, Genova, Torino, Firenze, Napoli, Palermo, Ciampino e che si attestano su percentuali molto elevate nelle torri di Linate, Malpensa e Lamezia nonché nei centri radar di Roma e Brindisi e Milano e in tanti altri centri ancora.

Pubblicato da COM il: 18/6/2021 h 14:25