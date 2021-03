Sciopero del TPL in Toscana: incroceranno le braccia in 5500

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Venerdì 26 marzo, 5500 lavoratrici e lavoratori toscani sono chiamati da Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Faisa e Ugl-Fna sciopereranno per il rinnovo del contratto nazionale di categoria scaduto il 31 dicembre 2017, per la riforma del settore trasporti e il riconoscimento di categoria essenziale al fine di ottenere la vaccinazioni contro Covid-19 ovviamente su base volontaria.

