Sciopero dei macchinisti Deutsche Bahn. Assicurati treni a lunga percorrenza (25%) e regionali (40%)

(FERPRESS) -Roma, 12 AGO – E’ in corso uno sciopero dei macchinisti di Deutsche Bahn che nella giornata di oggi è riuscita ad assicurare circa il 25% della lunga percorrenza ed il 40% dei treni regionali. Nel corso della giornata cono stati inoltre assicurati ulteriori 15.000 posti tra Karlsruhe / Stoccarda e l’aeroporto di Francoforte. Questo giovedì circoleranno un totale di circa 220 treni a lunga percorrenza.

DB fa notare come “i clienti ferroviari si sono comportati con molta attenzione il primo giorno di sciopero e hanno mostrato considerazione in questa situazione, in cui molti treni erano molto occupati ed invitano chi non deve necessariamente viaggiare, di posticipare il viaggio”.

Pubblicato da AAR il: 12/8/2021 h 14:01 - Riproduzione riservata