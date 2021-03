Scioperi: Sindacati, altissima adesione a due giorni di stop merci e logistica

(FERPRESS) – Roma, 31 MAR – “Grande partecipazione allo sciopero ed alle iniziative e ai presidi sul territorio con tantissime adesioni tra i driver, come tra i camionisti, tra tutti gli addetti della logistica nei magazzini, tra gli impiegati e i soci delle imprese cooperative”. E’ quanto riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sullo sciopero nazionale nel settore del trasporto delle merci, della logistica e delle spedizioni nelle giornate del 29 e 30 marzo.

