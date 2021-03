Schaeffler amplia le soluzioni per l’elettrificazione dei veicoli commerciali

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – Il fornitore automobilistico e industriale Schaeffler sta ampliando la sua gamma di soluzioni di elettrificazione del gruppo propulsore per veicoli commerciali, fornendo un altro contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di clima e sostenibilità in un contesto di inasprimento globale delle restrizioni sull’inquinamento e sulle emissioni di CO2.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it