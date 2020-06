SCANIA: TPL sempre più green in Italia. 6 Scania Interlink a LNG per START Romagna

(FERPRESS) – Forlì, 17 GIU – L’Emilia-Romagna è all’avanguardia in Europa grazie ai nuovi autobus, ora alimentati anche a gas naturale liquefatto, entrati in servizio nella rete extraurbana di Forlì, città compresa. I nuovi Scania Interlink LNG arricchiscono il parco mezzi di Start Romagna che avvia così un nuovo percorso d’innovazione, all’insegna della sostenibilità e della qualità del servizio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it