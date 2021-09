Scania Touring in pista al Misano World Circuit in occasione di IBE Driving Experience

(FERPRESS) – Roma, 3 SET – La partecipazione ad “IBE Driving Experience” è un’occasione per Scania per incontrare Associazioni di categoria e protagonisti del settore. Ci sarà la possibilità per gli operatori di testare le qualità e l’operatività dei veicoli Scania all’interno del circuito. Un’occasione davvero imperdibile per vedere da vicino i mezzi Scania per il trasporto persone.

Scania parteciperà inoltre agli eventi organizzati all’interno della fiera.

Pubblicato da COM il: 3/9/2021 h 10:02 - Riproduzione riservata