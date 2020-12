Scania: nasce in Svezia un nuovo laboratorio per le batterie. Investiti 15,5 milioni di euro

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC – La crescente diffusione di veicoli elettrici prevista da Scania nei prossimi anni richiederà di intensificare i test sul fronte delle batterie e, al tempo stesso, lo sviluppo di soluzioni su misura. Scania sta quindi investendo 15,5 milioni di euro per dare vita ad un nuovo laboratorio di batterie presso i propri stabilimenti di ricerca e sviluppo a Södertälje, in Svezia.

