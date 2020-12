Scania investe in un impianto di assemblaggio delle batterie a Södertälje, in Svezia

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – Con la rapida diffusione della gamma di veicoli, autobus e motori elettrici Scania, la società annuncia l’investimento, nel corso di diversi anni, di oltre 1 miliardo di corone svedesi in un impianto di assemblaggio di batterie a Södertälje, in Svezia. Il primo passo nella realizzazione di questo progetto è la costruzione, a partire da inizio 2021, di una struttura di 18.000 metri quadrati, che ha l’obiettivo di essere pienamente operativa entro nel 2023.

