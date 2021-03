ScandFibre Logistics (SFL) e Green Cargo rinnovano la loro partnership per la logistica del trasporto ferroviario scandinavo

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – ScandFibre Logistics (SFL) e Green Cargo rinnovano la loro partnership sotto forma di una soluzione completa per la logistica del trasporto ferroviario scandinavo. Green Cargo ha vinto l’appalto di SFL grazie alla sua offerta competitiva sotto forma di una soluzione di trasporto merci sostenibile con volumi flessibili e la possibilità di aggiungere più treni diretti insieme a tempi di consegna più rapidi.

