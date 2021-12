Savills acquisisca la gestione di un portafoglio immobiliare di 200mila mq

(FERPRESS) – Milano, 2 DIC -– EQT Exeter affida a Savills la gestione tecnica e amministrativa di un portafoglio composto da 14 immobili, dislocati nel nord e centro Italia, per una superficie complessiva di circa 200.000 Mq, interamente locati a primari tenant.

“Il consolidamento della collaborazione con EQT Exeter, realtà che sta crescendo sempre più nel nostro Paese – dichiara Massimo Bassani, Head of Business Space Property Management di Savillls – ci rende estremamente orgogliosi. Competenze interdisciplinari, conoscenza del mercato e del territorio rappresentano sempre più un elemento strategico su cui puntare per una gestione efficiente degli asset logistici. La struttura di Savills è già pronta ad affrontare le prossime sfide del mercato.” Savills ha già assistito EQT Exeter nel suo primo investimento in Italia, sia nella fase pre-acquisitiva, sia nel ruolo di Property Manager per gli aspetti gestionali (tecnici e amministrativi) di due immobili siti a Arborio (VC) e Monticelli d’Ongina (PC).

