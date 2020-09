SAVE è tra le 20 aziende italiane aggiudicatrici del Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Award 2019

(FERPRESS) – Verona, 25 SET – SAVE, a cui fa capo la gestione del Polo aeroportuale del Nord Est comprensivo degli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia, è tra le 20 aziende italiane aggiudicatrici del premio MIKE – Most Innovative Knowledge Enterprise 2019, attribuito alle realtà che meglio hanno saputo convertire la conoscenza aziendale in innovazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it