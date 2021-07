Sardegna: Todde, disponibili a confronto sulle proposte di legge esistenti per la continuità territoriale

(FERPRESS) – Cagliari, 20 LUG – “Siamo disponibili ad aprire un tavolo di confronto sulla base delle proposte di legge che disciplinano la continuità marittima. Serve uno sforzo unanime e condiviso, come avviene per la continuità territoriale aerea, per arrivare a un bando che sia realmente calibrato sulle esigenze della Sardegna”. Lo ha detto l’Assessore dei Trasporti Giorgio Todde nel corso dell’audizione in Commissione Trasporti della Camera sulle proposte di legge firmate dai deputati Romina Mura e Nardo Marino.

