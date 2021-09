Sardegna: Solinas, bene finanziamento nuovo collegamento ferroviario a idrogeno green Alghero‐Alghero aeroporto

(FERPRESS) – Cagliari, 24 SET – Il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas accoglie con grande soddisfazione la notizia del finanziamento del nuovo collegamento ferroviario con treni ad idrogeno green Alghero centro ‐ Alghero aeroporto, con la realizzazione di un impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno in area aeroportuale.

