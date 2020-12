Sardegna: Solinas, 100 mln nel bando nazionale Anas per sicurezza ponti e viadotti

(FERPRESS) – Cagliari, 2 DIC – 100 milioni per la Sardegna, quasi il 10% della cifra stanziata nel nuovo bando nazionale Anas per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. L’appello pressante della Regione Sarda per la destinazione nell’Isola di un imponente finanziamento è stato finalmente recepito. Il Presidente della Regione Christian Solinas commenta positivamente la programmazione, sulla Sardegna, di 100 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, sollecitata dalla Giunta per la prevenzione dei danni e per il rinnovo del sistema infrastrutturale sardo.

Pubblicato da COM il: 2/12/2020 h 14:17 - Riproduzione riservata