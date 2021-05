Sardegna: protocollo con ‘Enel X’. Saranno installati 1.148 punti di ricarica nella Regione

(FERPRESS) – Cagliari, 3 MAG – “Ora si potrà dare l’avvio ai lavori per la realizzazione delle colonnine di ricarica ad accesso pubblico ‘fast e quick’ in tutto il territorio regionale. Ne saranno installate 574 nelle maggiori aree, con un totale di 1.148 punti di ricarica, così da consentire la copertura del servizio nelle principali aree urbane dell’Isola”.

