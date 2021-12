Sardegna: nuovo traghetto Santa Teresa-Bonifacio. Todde, stop ai disagi, decisivo il pressing della Regione

(FERPRESS) – Cagliari, 13 DIC – La tratta Santa Teresa-Bonifacio sarà operata dal 16 dicembre prossimo dal traghetto Ichnusa mettendo fine ai disagi degli ultimi tempi. È quanto deciso al termine di un incontro, che si è tenuto stamattina in videoconferenza, tra l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, e i vertici della Moby, che garantisce il collegamento tra la Sardegna e la Corsica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it