Sardegna: entro fine mese l’apertura del cantiere nel lotto 4 della Sassari-Olbia

(FERPRESS) – Cagliari, 8 OTT – Partiranno entro la fine di ottobre i lavori sul lotto 4 della Sassari-Olbia tra Oschiri e Berchidda. È l’esito dell’incontro avvenuto ieri presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici, alla presenza del compartimento sardo di Anas e dell’impresa “Pellegrini” appaltatrice dei lavori.

