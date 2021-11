Sardegna: avviate le procedure per l’assegnazione dei servizi della nuova continuità territoriale dal 15 maggio 2022

(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – Per assicurare senza interruzioni la continuità territoriale aerea con la Sardegna il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato i decreti che consentono di avviare le procedure per l’assegnazione dei servizi di linea sulle rotte che collegano Alghero, Cagliari e Olbia con Roma (aeroporto di Fiumicino) e Milano (aeroporto di Linate) e sulle rotte Alghero-Bologna, Cagliari-Bologna e Cagliari Torino a partire dal 15 maggio 2022. Il 14 maggio del prossimo anno scadono infatti i termini dell’assegnazione del servizio a Volotea, l’attuale compagnia che garantisce la continuità territoriale con l’isola. I decreti, negli allegati tecnici, stabiliscono nel dettaglio l’articolazione dei servizi che vanno assicurati, fissando frequenze minime, fasce orarie e capacità dell’offerta.

