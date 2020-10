Sardegna: aperto al traffico il terzo lotto della 195 “Sulcitana”, che si estende fino a Pula

(FERPRESS) – Cagliari, 9 OTT – È stato aperto al traffico il terzo lotto della 195 “Sulcitana”, che si estende fino a Pula con uno sviluppo di 6,5 km. L’infrastruttura stradale, una volta terminata, consentirà di migliorare gli standard di sicurezza e i tempi di percorrenza tra Cagliari e le località costiere del sud-ovest dell’Isola.

